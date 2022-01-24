Под Энгельсом прошли полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс, об этом сегодня, 24 января, информирует министерство обороны.

На аэродроме Энгельса прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Экипаж машин должен оставаться «в форме».

Коллектив отработал взлёты и посадки, ночные и дневные полеты по маршруту и в заданном районе. А также работу в условиях плохой погоды и необходимые действия экипажа на земле. Участвовали 10 самолетов более 20 спецавтомобилей.

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