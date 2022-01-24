Семейная пара из Балакова вложила миллион в несуществующий мясной бизнес

Семейная пара из Балакова вложила миллион в несуществующий бизнес. Горожане хотели торговать мясом, а стали жертвами мошенников, о чем сегодня, 24 января, рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

Некий незнакомец объявил в сети, что ищет потенциальных инвесторов для предприятия по о покупке и поставке мясной продукции. На это предложение откликнулась семейная пара из Балаково. Они перевели на указанный мужчиной счет 1,1 миллиона рублей.

В ответ «бизнесмен» прислал им фотографию якобы купленного мяса. Горожане стали ждать прибыли, а через некоторое время поинтересовались результатами реализации. Тогда мошенник честно признался, что ничего не делал. Горожане написали заявление в полицию.

Подозреваемого задержали в Белгороде, им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Он признался, что уже успел потратить 700 тысяч на ставки в букмекерской конторе. Подозреваемый добровольно возместил потерпевшим материальный ущерб. Ему назначен запрет определенных действий.

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