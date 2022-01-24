Радаев на совещании

В Саратове организуют курсы по уборке крыш, потому что в городе не хватает специалистов. Об этом сегодня, 24 января, заявил Валерий Радаев на совещании, посвященном устранению последствий снегопада.

За прошедшие сутки крыши и дворы в Саратове от снега, сосулек и наледи чистили 196 единиц спецтехники, а также почти три тысячи дворников. Коммунальщики убрали 3,5 тысячи придомовых территорий и 349 крыш. Однако от горожан продолжают поступать жалобы на качество уборки, так как 30 имеющихся бригад по уборке крыш недостаточно.

- 30 бригад на три тысячи крыш в Саратове только – когда это они почистят? Готовить надо специалистов. Курсы необходимые провести, по технике безопасности и всему необходимому, - заявил Радаев.

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