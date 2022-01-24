Представители браузера Tor подали в Саратовский областной суд апелляцию на решение о блокировке

Поисковая строка Tor-браузера

Сегодня, 24 января, «КП-Саратов» рассказали в областном суде о скором поступлении апелляции на решение районного суда Саратова о блокировке сайта Tor Browser. Сейчас документ ещё находится в нижестоящей инстанции.

The Tor Project Inc. пытается обжаловать в облсуде решение, которое было вынесено еще в 2017 году. Блокировка ресурсов, в том числе прокси-серверов и некоторых ретрансляторов, начала действовать 8 декабря прошлого года.

- «Роскомсвобода» от имени американской общественной организации The Tor Project Inc. обжалует блокировку сайта анонимного браузера в России. Законодательство РФ не содержит запрета на распространение информации о технологиях VPN и анонимайзерах, отмечают в компании. Но юристы считают, что у проекта мало шансов выиграть: браузер может быть разблокирован, только если будет ограничивать доступ к запрещенным в России ресурсам, - пишет сегодня «КоммерсантЪ».

В материале уточняется, что жалобу подали 11 января. «Ъ» цитирует главу юридической практики «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна:

- У нас имеется позиция Верховного суда, который говорит, что любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права владельца информационного ресурса.

В «Роскомсвободе» также заявили, что решение саратовского суда нарушает закреплённое в Конституции РФ право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни.

В пресс-службе областного суда «Комсомолке» сказали следующее:

- Апелляция сейчас находится в саратовском районном суде. Вместе с ней поступило ходатайство о восстановлении пропущенного срока, потому что дело было рассмотрено ещё в 2017-м году, а сейчас уже 2022-й. 7 февраля Саратовский районный суд будет рассматривать это ходатайство. Если срок будет восстановлен, то тогда нам уже передадут эту жалобу.

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