Участник ДТП в Кировском районе Саратова

Вчера, 23 января, в Саратове сбили трех пешеходов за полдня, пострадали двое мужчин и женщина.

Одна авария произошла на выезде из города вечером. В 18:30 на 283 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград Suzuki Grand, за рулем которого сидел 51-летний мужчина, сбил внезапно вышедшего на проезжую часть 48-летнего пешехода.

В Кировском районе авария произошла в 19:20 по адресу улица Танкистов, 87 корпус 6. Возле станции АЗС маршрутка № 56, за рулем которой сидел 61-летний водитель сбила 77-летнего пенсионера.

Также ДТП произошло около 16:00 по адресу проспект 50 лет Октября, 9а. 33-летний мужчина на «пятерке» сбил 40-летнюю женщину.

Все пострадавшие попали в больницу, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

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