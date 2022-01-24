Трамваи на Танкистов встали из-за застрявшей на путях машины

Сегодня, 24 января, в Кировском районе Саратова движение трамваев было прервано из-за застрявшей на путях машины. Об этом сообщают в группе ВКонтакте, посвященной городскому электротранспорту.

Электротранспорт на улице Танкистов стоит с 9:00, потому что на путях застряла машина, водитель которой пытался объехать пробку и увяз в снегу. Теперь пробка стала еще больше. На сервиса «Яндекс Пробки» показатель достиг 9 баллов.

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