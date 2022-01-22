Администрация Саратова бросила на борьбу со снегом больше людей

Сегодня, 22 января, на улицы Саратова для борьбы со снегом вывели больше людей и техники, чем собирались. Об этом рассказали в мэрии.

Чиновники уточнили, что количество рабочих и машин до этого обсуждали на утреннем оперштабе.

Также власти проверили снегоуборочную технику:

- По итогам мониторинга днем в работах по очистке муниципального образования задействовано 754 единицы техники и 6 190 рабочих, - говорится в сообщении.

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