Следователи проверят сообщения о травле ребенка в торговом центре Балашова

Сегодня, 22 января, пресс-служба регионального следственного комитета сообщает о начале доследственной проверки по факту сообщения в интернете и в СМИ о случае травли подростками сверстника.
- Согласно данным, размещённым в средствах массовой информации, 20 января 2022 года группа неустановленных подростков, находясь в одном из торговых центров города Балашов Саратовской области, оскорбляли и проявляли агрессию в отношении несовершеннолетнего, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, - пишут следователи.
Балашовские следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут объективную юридическую оценку произошедшему. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.