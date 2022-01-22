Следователи проверят сообщения о травле ребенка в торговом центре Балашова

Сегодня, 22 января, пресс-служба регионального следственного комитета сообщает о начале доследственной проверки по факту сообщения в интернете и в СМИ о случае травли подростками сверстника.

- Согласно данным, размещённым в средствах массовой информации, 20 января 2022 года группа неустановленных подростков, находясь в одном из торговых центров города Балашов Саратовской области, оскорбляли и проявляли агрессию в отношении несовершеннолетнего, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, - пишут следователи.

Балашовские следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут объективную юридическую оценку произошедшему. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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