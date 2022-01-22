В саратовский Парк покорителей космоса поступили три новых электробуса

Фото выложили в тг-канал сторонников Вячеслава Володина

Сегодня, 22 января, в саратовский Парк покорителей космоса привезли три новых электробуса. Об этом пишут в своем Telegram-канале региональные сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

В сообщении уточняется, что новые машины будут возить посетителей по территории парка: от парковки до информационного центра (три километра). В каждом автобусе – 23 посадочных места.

- Площадь Парка покорителей космоса составляет почти 30 га. Здесь располагаются мемориальная, прогулочная зоны, - пишут сторонники Володина, напоминая, что инициатором строительства парка был председатель нижней палаты российского парламента.

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