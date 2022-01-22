Под Энгельсом в столкновении с фурой погибла пожилая пара

Спасатели вытащили тела погибших Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 22 января, в Энгельсском районе столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом сообщили в саратовском облспасе.

Сообщение о столкновении фуры Mercedes и Lada Largus на трассе Энгельс-Ершов поступило в 14:05.

Погибли находившиеся в легковушке мужчина и женщина. Каждому из них был 61 год

- Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе, - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники облспаса, медики скорой и сотрудники ДПС. Выясняют обстоятельства произошедшего.

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