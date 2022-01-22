В двух селах Саратовской области в понедельник будут работать приемные Вячеслава Володина

Вячеслав Володин Фото: Борис КУДРЯВОВ

В понедельник, 24 января, в Петровском и Новобурасском районах Саратовской области будут работать выездные общественные приемные спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Об этом пишут сегодня, 22 января, в своем Telegram-канале региональные сторонники политика.

И там и там приёмные откроются в ДК. В Петровском районе заявителей ждут в селе Березовка по адресу Советская, 177, а в Новобурасском – в селе Тепловка на Советской, 3.

- Свое обращение в приемную могут подать все жители районов, - уточняется в сообщении.

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