В Саратовской области зафиксирован первый в этом году свадебный бум

В Саратовской области за день поженились 130 пар Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сегодня, 22 января, РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления управления по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области Юлию Пономареву сообщает о свадебном буме в регионе.

В первую «красивую» дату этого года, 22.01.22, в областных ЗАГСах отношения узаконили 130 пар.

Это количество браков превышает число регистраций в январские субботы за последние шесть лет.

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