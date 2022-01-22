В Саратовской области зафиксирован первый в этом году свадебный бум

В Саратовской области за день поженились 130 пар
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Сегодня, 22 января, РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления управления по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области Юлию Пономареву сообщает о свадебном буме в регионе.
В первую «красивую» дату этого года, 22.01.22, в областных ЗАГСах отношения узаконили 130 пар.
Это количество браков превышает число регистраций в январские субботы за последние шесть лет.
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