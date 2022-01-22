Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 13:04

В Саратовской области зафиксирован первый в этом году свадебный бум

В Саратовской области в красивую дату поженились 130 пар
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Саратовской области за день поженились 130 пар

В Саратовской области за день поженились 130 пар

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сегодня, 22 января, РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления управления по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области Юлию Пономареву сообщает о свадебном буме в регионе.

В первую «красивую» дату этого года, 22.01.22, в областных ЗАГСах отношения узаконили 130 пар.

Это количество браков превышает число регистраций в январские субботы за последние шесть лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.