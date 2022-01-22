за сутки в Саратовской области еще девять человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще девять человек. Информацию обновили сегодня, 22 января, на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались шестеро женщин и трое мужчин в возрасте от 69 до 83 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 с начала пандемии умерли 5 277 саратовцев.

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