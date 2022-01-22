за сутки в Саратовской области еще девять человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще девять человек. Информацию обновили сегодня, 22 января, на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- Скончались шестеро женщин и трое мужчин в возрасте от 69 до 83 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Всего от COVID-19 с начала пандемии умерли 5 277 саратовцев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.