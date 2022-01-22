Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье22 января 2022 9:44

за сутки в Саратовской области еще девять человек скончались от коронавируса

Всего умерли 5 277 саратовцев
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще девять человек. Информацию обновили сегодня, 22 января, на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались шестеро женщин и трое мужчин в возрасте от 69 до 83 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 с начала пандемии умерли 5 277 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.