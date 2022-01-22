В Саратовской области зарегистрировали первые два случая Омикрона

Два саратовца заболели новым штаммом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом сегодня, 22 января, рассказали в региональном оперативном штабе.

Сообщается о двух случаях. Их нашли у саратовцев, в последнее время не выезжавших из региона.

- Один случай у жителя, из числа работающего населения, второй – у пенсионера. Граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Контактные лица протестированы и взяты под медицинское наблюдение, - уточнили чиновники.

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