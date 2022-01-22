Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 7:45

Во дворе с множеством детей в Кировском районе Саратова несколько дней лежит упавший провод

Обеспокоенный горожанин сообщил об этом в одном из городских чатов
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото запостили в одном из городских чатов в Telegram

Фото запостили в одном из городских чатов в Telegram

Вчера вечером, 21 января, житель Кировского района Саратова пожаловался в Telegram-чате «ЧП-Саратов. Прямой эфир» на упавший во дворе многоквартирного дома провод.

Горожанин сообщил, что ЧП имело место быть на Мурманском проезде, 6а. Саратовец уточнил – во дворе играют дети.

Обеспокоенный гражданин также рассказал, что проход к единственной лестнице закрыт автомобилем. Он попросил принять меры. На снимке запечатлена Lada Priora 2012-го года с госномером Х734ХВ64.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.