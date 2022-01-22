Улицы Саратова этой ночью чистили 330 спецмашин

Скриншот из видео мэрии Саратова
Этой ночью, с 21 на 22 января, улицы Саратова убирали 330 машин. Об этом пишет в своем Instagram мэр города Михаил Исаев.
- Расчистка и вывоз снега по ряду адресов происходит комплексно, также идёт обработка маршрутов общественного транспорта, тротуаров, остановок. Продолжаю лично контролировать ход работ, - пишет глава Саратова.
Напомним, ранее в мэрии предупреждали о наступающем снегопаде. Трудились все коммунальные службы. Этим утром провели заседание оперштаба, на котором ответственные отчитались о проделанной работе.
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