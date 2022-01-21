Саратов всю ночь усиленно будут чистить от снега: на город надвигается снегопад

Мэр Саратова предупредил сегодня, 21 января, о сильном снегопаде. Михаил Исаев обратился к горожанам в своём Instsgram.

- Поручил максимально мобилизовать все имеющиеся силы и оперативно приступить к ликвидации последствий непогоды. Первоочередное внимание нужно будет уделить маршрутам общественного транспорта, центральным магистралям, остановкам, пешеходных переходам, подходам к социальным объектам, - пишет чиновник.

На протяжении всех выходных службы муниципального контроля будут проверять качество уборки города. Юрлицам будут напоминать о необходимости чистить свою территорию.

Глава города также уточнил, что сегодня депутаты гордумы установили срок на проведение таких работ – 12 часов. Не желающим исполнять требования УК, ТСЖ, ЖСК и предпринимателям грозят штрафы.

- Помимо осадков синоптики обещают достаточно резкое потепление, поэтому на особый контроль глав районных администраций поставил состояние кровель.

Уважаемые саратовцы, прошу быть аккуратными при передвижении по городу во время осадков и по возможности избежать поездок на личном автотранспорте, - пишет Исаев.

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