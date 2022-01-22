В Саратовской области стоимость минимального набора продуктов оказалось второй по доступности в ПФО

В Саратовской области одни из самых дешевых овощей в ПФО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саратовская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе по стоимости минимального набора продуктов питания. Подробнее рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

Чиновники отметили, что поспособствовала получению такого результата ярмарочная торговля:

- К примеру, цены продукцию, реализуемую на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на 10-15% ниже, чем на потребительском рынке региона. Картофель на ярмарочных площадках города реализуется по цене от 20 до 40 рублей за кг в зависимости от сорта и размера, капуста – от 40 рублей, - уточнили в минсельхозе.

А в сетевых магазинах заморозили рост цен на социально значимые продукты, в том числе и на «борщевой набор».

Лидером подорожания назвали капусту. Причиной роста цен на некоторые товары называют неурожай прошлого года и сокращением посевных площадей:

- ...к которому привела экстремально низкая цена в 2020 году, - объяснили чиновники.

Также к росту цен, по мнению региональных госслужащих, привело подорожание удобрений, семян и энергоресурсов.

- Со своей стороны министерство сельского хозяйства области на постоянной основе проводит мониторинг цен на продукты питания, чтобы оперативно реагировать на их рост, - отметили в ведомстве.

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