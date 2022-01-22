В Саратовскую область опять пришли снегопады

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 22 января.

Сегодня облачно с прояснениями. Снег, местами сильный, также обещают метели. Ветер юго-восточный – от 6 до 11 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза. Местами прогнозируют туманы с видимостью менее 500 метров. Синоптики предупреждают: на дорогах снежные заносы, местами скользко.

Ночью обещают от 4 до 9 градусов ниже нуля, при прояснении может похолодать до -14°С. В остальном в регионе сохранятся дневные показатели.

В Саратове сейчас -4°С, к 10 утра будет -3°С, днём – 2 градуса ниже нуля, а ночью – минус 6. Ветер южный, юго-восточный – от 1 до 8 метров в секунду, редкие порывы – до 14 м/с. Пасмурно, весь день будет идти снег.

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