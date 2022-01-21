Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Саратова изрезал мать ножом и задушил. 24-летний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Трагедия произошла вечером, 19 января в Ленинском районе. 24-летний молодой человек пришел к своей 49-летней матери, проживающей по адресу 1-я Прокатная. Они поссорились на незначительной почве и мать попросила сына уйти. Эта просьба разозлила гостя, однако женщина настаивала. Воспылав гневом, он схватил кухонный нож и стал наносить матери удары, а затем обмотал ее шею шнуром от роутера и задушил. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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