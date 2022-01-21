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Общество21 января 2022 12:21

Жителям Саратовской области задержали пособия на детей

Причиной стал технический сбой
Наталия Калинина
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Жителям Саратовской области задержали пособия на детей, об этом сегодня, 21 января, сообщили саратовские родители в социальной сети.

Выплаты пособий на детей до трех лет, а также от 3 до 7 лет должны были поступить горожанам с 10 по 20 числа, однако этого не произошло.

Зампред регионального правительства по социальной сфере Роман Грибов сообщил, что с нового года поменялась система проведения платежей через федеральное казначейство, поэтому возникли технические проблемы.

Как позже сообщил чиновник на своей странице в Инстаграм, сейчас все межведомственные проблемы устранены. Средства на все выплаты имеются в полном объеме. С понедельника денежные средства начнут поступать гражданам.

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