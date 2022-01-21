Откуда сегодня будут эвакуировать автомобили в Саратове: список улиц

Этой ночью, с 21 на 22 января, улицы Саратова вновь будут чистить от снега. Из-за этого в городе ограничат стоянку и парковку автомобилей, сообщает мэрия.

С 8 вечера до 5 утра для автомобилистов будут закрыты следующие участки:

- ул. Большая Горная: от ул. Пугачева до ул. Рахова,

- ул. Черниговская: от ул. Романтиков до 1-го пр. Танкистов,

- ул. Астраханская: от ул. Большая Горная до ул. Московская,

- ул. Кутякова: от ул.Чапаева до ул. Рахова.

ГИБДД будут эвакуировать припаркованные на перечисленных участках автомобили. За минувшую ночь на штрафстоянку увезли 17 машин.

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