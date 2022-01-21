Пять школ Саратовской области остаются закрыты из-за ОРВИ, об этом сообщает региональное министерство образования.

На карантин по коронавирусу на данный момент отправлены 99 классов в 49 школах, 13 групп в 12 детских садах, а также три группы в двух колледжах.

Из-за ОРВИ и гриппа в регионе по-прежнему полностью закрыты пять школ. Отрравлены на дистанционное обучение также 64 класса в 32 школах, четыре группы в трех детских садах и семь групп Аркадакского филиала ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства».

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