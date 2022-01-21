В Саратовской области 25 января не будут продавать алкоголь

В Саратовской области 25 января не получится купить алкоголь. Об этом напомнили в управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации облцентра.

Ограничения связаны с празднованием Дня студента. Временная приостановка торговли спиртным закреплена в региональном законе.

В этот день можно будет выпить только в заведении – кафе, бары и рестораны продолжат наливать.

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