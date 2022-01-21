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Общество21 января 2022 10:16

Тракторист из Екатериновского района получил орден от Президента

Наталия Калинина
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Тракторист из Екатериновского района Саратвоской области получил орден от Президента, об этом сегодня, 21 января, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства области.

Президент Российской Федерации подписал указ о присуждении Александру Поимцеву ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Александр Сергеевич проживает в Екатериновском районе и трудится трактористом-машинистом непубличного акционерного общества «Индустриальный».

Житель региона награжден за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

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