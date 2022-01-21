Тракторист из Екатериновского района получил орден от Президента

Тракторист из Екатериновского района Саратвоской области получил орден от Президента, об этом сегодня, 21 января, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства области.

Президент Российской Федерации подписал указ о присуждении Александру Поимцеву ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Александр Сергеевич проживает в Екатериновском районе и трудится трактористом-машинистом непубличного акционерного общества «Индустриальный».

Житель региона награжден за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

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