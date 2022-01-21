Фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратове пропала 17-летняя брюнетка, об этом вчера, 20 января, в своей группе ВКонтакте сообщили активисты «Лиза Алерт»

Пропала 17-летняя Софья Начина из Саратова, ее ищут с 14 января 2022 года. Рост пропавшей составляет 155 сантиметров, она нормального телосложения, имеет черные волосы длиной до плеч. В день исчезновения на ней были бежевая короткая куртка, темно-синие джинсы, черные на белой подошве кроссовки и коричневый вязаный снуд. Пропавшая взяла черную сумочку.

Все, кому что-либо известно о местонахождении девушки, могут обращаться по телефону 8 937 224 06 60, инфорг: Людмила Соловушка.

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