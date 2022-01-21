Житель Ртищева лишился дома из-за неисправного обогревателя

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 20 января в Ртищево произошел пожар, в котором сгорел дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 23:16 на улице Пригородной. Горел двухквартирный дом, площадь очага составила 120 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная установка электрического оборудования. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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