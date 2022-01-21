Зима в Саратовской области

На выходных в Саратовской области будет снегопад. Такой прогноз дают специалисты регионально гидрометцентра.

Сегодня и завтра, 22 января, в регионе доминирует балтийский циклон. Сегодня после обеда в правобережье пойдет снег, который не закончится на следующий день в приволжских районах области. В воскресенье циклон уступит сибирскому антициклону, будет прохладно. С началом новой недели снегопад завершится.

В субботу днем будет не холодно: столбик термометра колеблется от -7 до -2 градусов. Ночью наступит мороз: от -10 до -15 градусов. Дует юго-западный ветер, его скорость составляет 13 - 18 метров в секунду, начнется метель. В воскресенье будет еще холоднее: от -6 до -11 градусов, ночью от -12 до -17 градусов.

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