Жители Солнечного жалуются на заваленные снегом подходы к остановкам

Фото выложили в сеть
Житель саратовского поселка Солнечный пожаловался в сети на нечищенные тротуары. Сегодня, 20 января, горожанин выложил фото с места в чат «ЧП Саратов. Прямой эфир».
Саратовец пишет, что проход к остановке «Топольчанская» со всех сторон завален снегом. На опубликованных снимках запечатлена дорога со стороны дома №35 на Блинова.
Фото выложили в сеть
Горожанин отметил, что местным жителям приходится не только идти по снежной «каше», но и поскальзываться на многочисленных «горках».
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