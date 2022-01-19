В Саратове трамваи встали из-за бросившего машину автохама, об этом КП-Саратов сообщили очевидцы.

На предоставленных читателем кадрах видно, что легковая машина брошена на дороге так, что трамвай задевает ее заднюю часть и не может проехать.

Проезд был заблокирован для трамвая № 10. На предоставленных кадрах уже присутствует эвакуатор.

Фото от читателя

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