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Общество19 января 2022 13:30

В Саратове трамваи встали из-за бросившего машину автохама

Наталия Калинина
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В Саратове трамваи встали из-за бросившего машину автохама, об этом КП-Саратов сообщили очевидцы.

На предоставленных читателем кадрах видно, что легковая машина брошена на дороге так, что трамвай задевает ее заднюю часть и не может проехать.

Проезд был заблокирован для трамвая № 10. На предоставленных кадрах уже присутствует эвакуатор.

Фото от читателя

Фото от читателя

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