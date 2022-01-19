Театр оперы и балета в Саратове

В Саратове подрядчик по реконструкции театра оперы и балета выиграл суд у управления капстроительства. Соответствующая информация появилась на сайте саратовского арбитража.

Московская компания ООО «Адепт Строй» выиграл суд у Управления капитального строительства Саратовской области. Фирма смогла доказать, что увеличение аванса за работу правомерно. Теперь подрядчику должны выплатить аванс в размере 30 процентов от суммы контракта вместо предполагавшихся ранее 10 процентов. Сумма составит 483 миллиона и будет выделена из регионального бюджета. Решение суда должно вступить в силу не ранее 1 февраля.

Завершить реконструкцию театра планируется в декабре 2022 года. Общая стоимость работ составит 1,61 миллиарда рублей.

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