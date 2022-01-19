В Саратове снегоуборщик разбил машину и уехал, об этом инциденте сообщают саратовцы в социальной сети.

На записи, выложенной в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте видно, как ночью во дворе идет уборка снега. Bobcat чистит снег, а Камаз приехал его забрать. Сдавая назад, грузовик отломал задний бампер у припаркованного автомобиля. После этого виновник ДТП уехал с места происшествия.

Как пишет автор поста Наталья Карамышева, инцидент произошел по адресу Горького, 6.

- Машина стоит в парковочном кармане, кто в ответе за таких водителей? – интересуется горожанка.

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