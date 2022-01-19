В Саратове снегоуборщик разбил машину и уехал, об этом инциденте сообщают саратовцы в социальной сети.
На записи, выложенной в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте видно, как ночью во дворе идет уборка снега. Bobcat чистит снег, а Камаз приехал его забрать. Сдавая назад, грузовик отломал задний бампер у припаркованного автомобиля. После этого виновник ДТП уехал с места происшествия.
Как пишет автор поста Наталья Карамышева, инцидент произошел по адресу Горького, 6.
- Машина стоит в парковочном кармане, кто в ответе за таких водителей? – интересуется горожанка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.