Жители Тульской в Саратове пожаловались на гору мусора

Улица Тульская

Сегодня, 19 января, жители улицы Тульской в Заводском районе Саратова пожаловались на гору мусора, которая скопилась у них во дворе. Соответствующий пост появился в группе ВКонтакте «Саратов Онлайн».

Как пишет пользователь Евгений Кирилин, подъезд к свалке пакетов свободен, но спецмашина не торопится избавить местных жителей от зловонной кучи.

- Что случилось? Водители на снегоуборочные машины пересели? – интересуется горожанин. В комментариях к записи многие саратовцы сообщили об аналогичных проблемах.

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