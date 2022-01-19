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Общество19 января 2022 12:17

Жители Тульской в Саратове пожаловались на гору мусора

Снег убрали – мусор забыли
Наталия Калинина
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Улица Тульская

Улица Тульская

Сегодня, 19 января, жители улицы Тульской в Заводском районе Саратова пожаловались на гору мусора, которая скопилась у них во дворе. Соответствующий пост появился в группе ВКонтакте «Саратов Онлайн».

Как пишет пользователь Евгений Кирилин, подъезд к свалке пакетов свободен, но спецмашина не торопится избавить местных жителей от зловонной кучи.

- Что случилось? Водители на снегоуборочные машины пересели? – интересуется горожанин. В комментариях к записи многие саратовцы сообщили об аналогичных проблемах.

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