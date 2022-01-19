Бусаргин рассказал о реализуемых в этом году в Саратовской области программах

В этом в Саратовской области начнут действовать новые региональные программы. Проекты связаны с развитием дорожной сети, систем водоснабжения, образовательной и культурной сфер. Об этом сегодня, 19 января, пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Чиновник обозначил, что лично будет контролировать реализацию каждой программы. К началу работ глава регионального кабмина планирует встретиться с главами районов и поселений для обсуждения деталей.

В этом году в Саратовской области планируют реализацию следующих программ:

- передача части регионального дорожного фонда на ремонт дорог в сёлах;

- модернизация водоснабжения (начнут с шести районов: Александрово-Гайского, Дергачевского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского и Питерского);

- ремонт 100 школ, 100 детских садом и 50 домов культуры;

- субсидирование образовательных учреждений на текущую деятельность (в этом году в список участников включили школы искусств).

- Кроме того, в районах продолжится реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также проектов-победителей федерального конкурса малых городов. По первой программе будет благоустроено не менее 100 общественных территорий и 60 дворов. По второй – общественные пространства Аткарска, Ртищева, Ершова, Красного Кута, Хвалынска, - пишет Бусаргин.

Также чиновник напомнил о том, что важнейшей темой остается качество оказания медпомощи. В этом году финансирование программы модернизации первичного звена составит около двух миллиардов рублей. Участвовать будут 40 медорганизаций.

- Напомню, что с инициативой реализации новых программ выступил Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, - отметил Бусаргин.

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