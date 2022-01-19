Энгельс

Валерий Радаев предложил создать на стадионе «Локомотив» зимний манеж для футбола. Об этом сегодня, 19 января, сообщила пресс-служба губернатора.

Радаев посетил площадку, где возводят современный футбольный манеж в Энгельсе. Там будут крытое футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны, оздоровительный комплекс для футболистов. Глава региона высоко оценил этот проект и предложил рассмтреть возможность постройки подобного сооружения на стадионе «Локомотив».

Также Радаев посетил Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где строится новый корпус на 68 мест. Его должны сдать весной 2022 года. Сейчас в учреждении постоянно проживают 705 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.