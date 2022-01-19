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Общество19 января 2022 11:40

За путешествия в Хвалынск и Маркс можно будет вернуть до 20 тысяч рублей

Наталия Калинина
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За путешествия в Хвалынск и Маркс можно будет вернуть до 20 тысяч рублей, об этом напоминают в министерстве туризма.

Путешествующие по России смогут вернуть до 20 тысяч рублей от стоимости отдыха. Купить туры в рамках госпрограммы нужно до 12 апреля, а стартовать в путешествие по 30 апреля. Льгота предоставлена в рамках пятого этапа туристического кешбэка по программе Ростуризма.

Для возврата средств необходимо прожить в гостинице не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20 процентов от общей стоимости поездки, но не может превышать 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется за поездки, оплаченные картой «Мир». Подробнее о программе можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.