За путешествия в Хвалынск и Маркс можно будет вернуть до 20 тысяч рублей, об этом напоминают в министерстве туризма.

Путешествующие по России смогут вернуть до 20 тысяч рублей от стоимости отдыха. Купить туры в рамках госпрограммы нужно до 12 апреля, а стартовать в путешествие по 30 апреля. Льгота предоставлена в рамках пятого этапа туристического кешбэка по программе Ростуризма.

Для возврата средств необходимо прожить в гостинице не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20 процентов от общей стоимости поездки, но не может превышать 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется за поездки, оплаченные картой «Мир». Подробнее о программе можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.