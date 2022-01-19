Жителя Кировского района осудили за хранение пистолета и наркотиков

Жителя Кировского района Саратова осудили за хранение пистолета и наркотиков, об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Как утверждает осужденный, пистолет он нашел в районе улицы имени Оржевского в период с июля 2021 года по август 2021 года. Это был сигнальный пистолет модели «МР-371», переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Кроме того, в начале сентября 2021 года молодой человек заметил на улице имени Кузнецова куст конопли, оборвал ее и принес к себе домой.

9 сентября 2021 года квартиру молодого человека обыскали и нашли у него оружие и коноплю. Подсудимый вину признал и раскаялся. За хранение запрещенных вещей его приговорили к 1,4 года строгого режима.