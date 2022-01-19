Роман Бусаргин на предприятии

Правительство Саратовской области поддержит ООО «Евродеталь», об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Председатель правительства посетил компанию ООО «Евродеталь», которая поставляет детали пресс-форм и штампов, а также другую продукцию на рынки России и Европы.

В 2017 году предприятие могло стать банкротом, но иправительство оказало поддержку, после чего на нем обновили 60 процентов станков, а оплата труда выросла на 51 процент. На предприятии трудятся 56 человек.

- Останавливаться на достигнутом нельзя. Правительство области будет и дальше оказывать предприятию всевозможную поддержку, - заявил Роман Бусаргин