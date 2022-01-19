Сотрудника «Почты России» в Саратове подозревают в получении взятки от бизнесмена

Следователи Ленинского района Саратова завели в отношении руководителя одного из отделов «Почты России». Мужчину подозревают в получении взятки, сообщает сегодня, 19 января, пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, в период с 19 июля 2019 года по 14 января 2022-го глава одного из отделов департамента ФГУП «Почта России» Управление федеральной почтовой связи Саратовской области – филиал ФГУП «Почта России» получил от индивидуального предпринимателя взятку общей суммой в 164 250 рублей. Незаконное вознаграждение должностное лицо получило за покровительство при заключении договоров на проведение геодезических работ для почты.

Подозреваемого вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательную базу. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.