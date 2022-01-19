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Общество19 января 2022 10:35

Через аэропорт «Гагарин» за год прошел почти миллион пассажиров

Наталия Калинина
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Аэропорт Гагарин

Аэропорт Гагарин

Через аэропорт «Гагарин» в Саратове за год прошел почти миллион пассажиров, об этом сообщает правительство области.

- Международный аэропорт «Гагарин» практически вышел на проектную мощность. За 2021 год пассажиропоток достиг 992 642 тысяч человек. Через центр полетов проходят 24 направлений, в том числе за рубеж, - заявил Валерий Радаев.

В 2021 году из областного бюджета на развитие аэропорта выделили 45 миллионов рублей. В этом году запускаются рейсы в Минеральные Воды. В 2022 году из бюджета региона аэропорт получит еще 71 миллион рублей.

Напомним, аэропорт «Гагарин» открылся в августе 2019 года. Проект был реализован при активной поддержке Вячеслава Володина.