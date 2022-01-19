Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Саратове. Соответствующее исследование провел портал SuperJob.

Больше всего денег в регионе предсказуемо оказалось в IT-сфере. За последний год общее количество вакансий, связанных с программным обеспечением, выросло на 90 процентов. Наблюдается также рекордный за 14 лет рост зарплат в этой сфере: в среднем они возросли на 23,3 процента.

Самой высокооплачиваемой в Саратове стала вакансия веб-разработчика: там предлагают 80 тысяч рублей в месяц. Есть возможность удаленной работы. От 64 до 80 тысяч предлагают на месте территориального управляющего. Замыкает тройку лидеров начальник участка с зарплатой от 50 тысяч рублей в месяц.

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