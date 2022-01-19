В Аткарском районе 79-летний пенсионер погиб из-за неисправной электроплитки

Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня, 19 января, в Аткарском районе Саратовской области 79-летний пенсионер погиб из-за неисправной электроплитки.
Возгорание произошло около полуночи в селе Озерное. Загорелся частный деревянный дом на улице Садовой. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. У дома сгорела кровля и комната дома. В огне погиб 79-летний пенсионер.
На тушение выезжали два пожарных расчета. По предварительным данным, пожар произошел из-за проблем с электроплиткой, который погибший обогревался.
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