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Происшествия19 января 2022 6:57

В Аткарском районе 79-летний пенсионер погиб из-за неисправной электроплитки

Дом пострадавшего сгорел
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 19 января, в Аткарском районе Саратовской области 79-летний пенсионер погиб из-за неисправной электроплитки.

Возгорание произошло около полуночи в селе Озерное. Загорелся частный деревянный дом на улице Садовой. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. У дома сгорела кровля и комната дома. В огне погиб 79-летний пенсионер.

На тушение выезжали два пожарных расчета. По предварительным данным, пожар произошел из-за проблем с электроплиткой, который погибший обогревался.

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