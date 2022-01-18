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Общество18 января 2022 15:44

В Балашове при рытье котлована нашли человеческие кости

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 18 января, в Балашове при рытье котлована нашли человеческие кости. Проводится доследственная проверка, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Кости были обнаружены днем, в 20-ти метрах от дома № 4 в переулке Гагарина. Група рабочих рыла котлован и обнаружила на глубине около 2,5 метра кости. Рабочие обратились в полицию.

Вскоре были найдены другие останки. Их давность значительная.

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