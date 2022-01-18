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Здоровье18 января 2022 14:13

В Саратовской области нет повышенного спроса на препараты от коронавируса

Наталия Калинина
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В Саратовской области на данный момент нет повышенного спроса на препараты от коронавируса. Об этом сегодня, 18 января, на очередном заседании координационного совета по коронавирусу сообщил Андрей Работкин, руководитель «Саратовского аптечного склада».

По словам чиновника, в регионе есть все необходимые группы препаратов на любой кошелек. Валерий Радаев призвал обеспечить доступ к лекарствам даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Напомним, сейчас на амбулаторном лечении в Саратовской области остаются 3 165 человек.

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