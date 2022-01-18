В Саратове появятся линейные ускорители для онкологической службы, региональное министерство з рассказывает о преобразованиях в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В регионе продолжается развитие санитарной авиации: расширяется внедрение единой региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Планируется эвакуация пациентов с использованием воздушной службы санитарной авиации.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено 28 новых медицинских аппаратов для ГУЗ «Областная клиническая больница»: ИВЛ, нейроэндоскопическая стойка, аппараты УЗИ, аппараты МРТ и другая техника.

В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями запланирована установка двух современных линейных ускорителей, а также рентгенологического комплекса на три рабочих места в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

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