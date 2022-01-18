В Татищевском районе водитель бензовоза погиб в массовом ДТП

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 18 января, в Татищевском районе Саратовской области водитель бензовоза погиб в массовом ДТП, об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По имеющимся данным, авария произошла в 12:45 на подъезде к Саратову от автодороги М6-Каспий. Столкнулись четыре машины.
В аварии погиб 53-летний водитель бензовоза ГАЗ. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии выясняются.
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