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Происшествия18 января 2022 11:21

В Татищевском районе водитель бензовоза погиб в массовом ДТП

Столкнулись четыре машины
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 18 января, в Татищевском районе Саратовской области водитель бензовоза погиб в массовом ДТП, об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, авария произошла в 12:45 на подъезде к Саратову от автодороги М6-Каспий. Столкнулись четыре машины.

В аварии погиб 53-летний водитель бензовоза ГАЗ. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии выясняются.

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