В Татищевском районе водитель бензовоза погиб в массовом ДТП

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 18 января, в Татищевском районе Саратовской области водитель бензовоза погиб в массовом ДТП, об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, авария произошла в 12:45 на подъезде к Саратову от автодороги М6-Каспий. Столкнулись четыре машины.

В аварии погиб 53-летний водитель бензовоза ГАЗ. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.