В Балаковском районе пропал 33-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Саратов
Сегодня, 18 января, в Балаковском районе Саратовской области пропал 33-летний мужчина, об этом сообщают волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».
Пропал 33-летний Семён Кузьмичев из села Быков Отрог в Балаковском районе. Его ищут с 12 января 2022 года. Рост 175 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет светлые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем были жилет, темная кофта и темные джинсы.
Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 965 885 45 50, инфорг: КП2007 (Ксения).
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