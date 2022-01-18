Снег в Саратове

За ночь в Саратове эвакуировали 16 мешающих уборке снега автомобилей. Сегодня, 18 января, об этом сообщила мэрия города.

В уборке города участвуют 5839 рабочих и 796 спецмашин. Очисткой дворов заняты 1749 дворников и 153 единицы техники, а торговые и промышленные предприятия убирают 3019 рабочих и 137 спецмашин.

На расчистку снега вокруг объектов соцсферы отправлены 866 коммунальщиков и 180 различных технических средств.

За ночь в Саратове эвакуировали 16 автомобилей.

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