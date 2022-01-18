Свалка между Солнечным и Юбилейным

За свалку между Солнечным и Юбилейным накажут госпредприятие «ОПХ Волга», об этом сегодня, 18 января, сообщили в минприроды региона.

В 50 метрах от трассы из поселка Солнечный в поселок Юбилейный обнаружили неразрешенную свалку. Там лежал мусор, в том числе строительный, срубленные деревья, старый утеплитель и другой хлам, в том числе 17 мешков отходов.

Собственник земли был вскоре найден, им оказалось ФГУП «ОПХ Волга». Теперь на госпредприятие завели административное дело за невыполнение требований по защите земель. Наказание по этой статье для юридических лиц влечет наложение административного штрафа от 400 до 700 тысяч рублей.

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