Буйный геймер из Саратова угрожал соседу ножом

Любитель игр стал фигурантом уголовного дела
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Ленинского района Саратова обратился в полицию и пожаловался на своего соседа, любителя видеоигр.
49-летний житель дома на улице Майская рассказал правоохранителям, что пришел к своему соседу сверху и сделал замечание пор поводу того, что тот слишком сильно шумит, когда играет в видеоигры. 35-летний геймер в ответ схватился за нож и стал угрожать оппоненту убийством. За это на него завели уголовное дело.
Любитель видеоигр признался в содеянном, с него взято обязательство о явке.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.