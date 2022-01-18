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Происшествия18 января 2022 9:39

Буйный геймер из Саратова угрожал соседу ножом

Житель Ленинского района пожаловался на любителя видеоигр
Наталия Калинина
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Любитель игр стал фигурантом уголовного дела

Любитель игр стал фигурантом уголовного дела

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ленинского района Саратова обратился в полицию и пожаловался на своего соседа, любителя видеоигр.

49-летний житель дома на улице Майская рассказал правоохранителям, что пришел к своему соседу сверху и сделал замечание пор поводу того, что тот слишком сильно шумит, когда играет в видеоигры. 35-летний геймер в ответ схватился за нож и стал угрожать оппоненту убийством. За это на него завели уголовное дело.

Любитель видеоигр признался в содеянном, с него взято обязательство о явке.

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